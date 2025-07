lerici colpi di mercato

Il Lerici si sta facendo notare nel calciomercato con una serie di mosse strategiche, tra innesti di qualità e riconferme preziose. Con sei nuovi acquisti e un occhio attento alle esigenze della squadra, i biancoazzurri puntano a dominare il prossimo campionato di Seconda categoria. L’ultimo colpo in entrata, il giovane portiere Mattia Calzetta, classe 2001, ex Follo, ha finalmente firmato dopo una trattativa intensa che promette di rafforzare ulteriormente il reparto difensivo.

Raffica di colpi di mercato per il Lerici che da una parte si è concentrato sui nuovi innesti (dando il benvenuto a ben sei nuovi giocatori) e dall'altra ha pensato a importanti riconferme. Obiettivo, allestire una squadra top per il prossimo campionato di Seconda categoria. Per quanto riguarda i nuovi acquisti l'ultimo in ordine di tempo è il portiere Mattia Calzetta, classe 2001 ex Follo, che dopo una trattativa durate quasi due settimane ha scelto di difendere la porta rossoverde. L'estremo difensore ha mosso primi passi nelle giovanili dello Spezia Primavera, per poi maturare esperienze in Serie C al Piacenza e in Serie D con Lavagnese, Seravezza, Casale e Derthona.