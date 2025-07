Giovanili Pro Soccer oggi a Castiglione il primo ’Open Day’ per i ragazzi dai 5 ai 15 anni

Sei pronto a scoprire il talento e la passione per il calcio? Oggi a Castiglione della Pescaia si apre il primo Open Day di Giovanili Pro Soccer, un'occasione unica per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni di vivere l'emozione del calcio in un ambiente stimolante e divertente. Non perdere questa opportunitĂ : il futuro dei campioni inizia qui!

Sono due gli open day in programma nel mese di luglio organizzati dalla Pro Soccer Lab, per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni che vorranno provare a giocare a calcio con la società neroverde. Il primo si terrà oggi, dalle 18, al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia e sarà aperto ai nati dal 2020 al 2010. Il secondo si terrà , invece, a Grosseto, al Campo Zauli, con entrata davanti alla tribuna dello stadio Zecchini, venerdì 18 luglio sempre dalle 18 e sempre aperto ai nati dal 2020 al 2010. Proprio a Grosseto da fine agosto la società Pro Soccer Lab avrà a disposizione un altro campo sportivo, l'impianto "Viviana e Francesca", in fondo a via Davide Lazzaretti, per l'allenamento dei ragazzi.

