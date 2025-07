Morti sul lavoro la mappa del rischio coinvolge anche Taranto | Zona arancione e sicurezza ancora sotto la soglia minima

La sicurezza sul lavoro a Taranto rimane un tema caldo, con dati che evidenziano ancora criticità nonostante la posizione non tra le peggiori in Italia. L’indice di mortalità, pari a 13,7 ogni milione di occupati, colloca la provincia nella zona arancione, segnalando un rischio elevato e una prevenzione ancora sotto la soglia minima. È un campanello d’allarme che richiede azioni concrete per tutelare i lavoratori e migliorare le condizioni di sicurezza.

Tarantini Time Quotidiano La provincia di Taranto non è tra le peggiori in Italia per numero di morti sul lavoro, ma i dati ufficiali aggiornati dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering su base INAIL raccontano comunque una realtà preoccupante. Con un indice di incidenza pari a 13,7 morti ogni milione di occupati, Taranto si colloca al 42° posto nella classifica nazionale, ma rientra comunque nella fascia arancione, che segnala un rischio superiore alla media nazionale. E se da un lato il dato non è tra i più alti, dall’altro non può essere sottovalutato, perché a morire sono lavoratori, padri, madri, figli: vite spezzate che lasciano un vuoto nelle famiglie e nella comunità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Morti sul lavoro, la mappa del rischio coinvolge anche Taranto: “Zona arancione” e sicurezza ancora sotto la soglia minima

