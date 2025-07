Dodo Juventus Tudor vuole un esterno e l’affare con il brasiliano può decollare! Non rinnova con la Fiorentina | svelata la cifra per portarlo a Torino

Il calciomercato della Juventus si anima con l'interesse per Dodo, il brillante esterno brasiliano della Fiorentina. La volontà di Tudor di rinforzare le fasce si fa concreta, e l'affare potrebbe decollare a breve: si parla di una cifra importante per portarlo a Torino. Restate sintonizzati, perché questa trattativa potrebbe cambiare le sorti della rosa bianconera.

Dodo Juventus, Tudor vuole un esterno e l’affare con il brasiliano può decollare: tutti i dettagli sul possibile affare. Il calciomercato Juventus sta proseguendo con determinazione la sua campagna di mercato, con focus su un rinforzo per le fasce e per la difesa. Secondo quanto riportato da Corsport, uno dei nomi caldi per la fascia destra è quello di Dodo, esterno brasiliano in forza alla Fiorentina. Il club bianconero ha già avviato i contatti con il giocatore a marzo, quando l’ex direttore tecnico Giuntoli aveva mostrato interesse per il suo profilo. Nonostante le difficoltà economiche derivanti dalla richiesta di 30 milioni di euro, la Juventus sta mantenendo vivo l’interesse per l’esterno, promettendo di fare un nuovo aggiornamento a metà luglio, subito prima del ritiro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com