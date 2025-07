Scherma A ispirarla sono state le gesta di Zorro e le imprese dell’olimpionica Vezzali Isabella Panzera esperta di armi bianche Atleta vincente e insegnate nelle scuole

A ispirarla fin da bambina sono stati i film di Zorro e le gesta dei cavalieri. Poi sono arrivate anche le imprese olimpiche di Valentina Vezzali e da passione, la scherma è diventata ragione di vita, al punto da praticarla con impegno (e con risultati) in molte delle sue specialitĂ . Lei è Isabella Panzera, classe 1997, laurea triennale e magistrale in storia, atleta del Club Scherma Apuano. Tutto inizia nel 2004 durante le Olimpiadi di Atene: Isabella è solo una bambina ma le imprese della Vezzali in televisione, fanno centro e quella bambina inizia a maneggiare l’arma bianca. Si comincia con il fioretto che la Panzera pratica per dieci anni, poi arriva anche la spada e da tre anni anche la spada storica con i maestri Davide Lazzaroni e Gabriele Favaretto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Scherma A ispirarla sono state le gesta di Zorro e le imprese dell’olimpionica Vezzali. Isabella Panzera esperta di armi bianche. Atleta vincente e insegnate nelle scuole

