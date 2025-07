Degrado urbano potenziato il servizio con cui i cittadini inviano segnalazioni al Comune Come funziona

Il degrado urbano può essere affrontato solo con la collaborazione attiva dei cittadini. Per questo, il Comune ha potenziato il servizio Ril.fe.de.ur, uno strumento digitale lanciato nel 2015 che permette di segnalare rapidamente problemi come buche, rifiuti o illuminazione difettosa. Questo sistema favorisce una comunicazione diretta tra cittadini e amministrazione, accelerando le risposte e migliorando la qualità della vita urbana. Scopri come puoi contribuire a rendere la tua città più vivibile e sicura.

La partecipazione attiva dei cittadini come fondamento per la costruzione di una comunità più vivibile e sicura. In questa prospettiva, il Comune ha messo a disposizione dei cittadini il servizio Ril.fe.de.ur (Rilevazioni di fenomeni di degrado urbano), uno strumento digitale in funzione dal 2015. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

