La crisi del distretto calzaturiero del Rubicone si sta facendo sentire anche su storiche eccellenze come Baldinini, alle prese con circa 30 milioni di euro di debiti. La storica azienda ha quindi deciso di tentare una svolta, chiedendo al tribunale un accordo con i creditori tramite una nuova procedura di concordato, sperando di trovare una via d'uscita per preservare il proprio futuro e rilanciare il settore.

Pochi giorni fa abbiamo pubblicato un articolo sulla crisi del distretto delle calzature del Rubicone. Puntuale ecco il primo, preoccupante, effetto della crisi: Baldinini, storica azienda che ha sede fra San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, sta cercando di non affogare in un mare di debiti (pare una trentina di milioni di euro). Per questo una settimana fa, il 2 luglio, ha chiesto al tribunale la possibilità di chiudere un accordo con i creditori per ristrutturare il debito, pur continuando l’attività lavorativa. La procedura, con la nuova definizione del diritto societario, si chiama ‘procedimento unitario’, che sostanzialmente equivale al ‘concordato in bianco’, cioè a un accordo con i creditori proponendo il pagamento di una percentuale dei loro crediti per evitare il rischio del fallimento che porterebbe a un peggioramento e allungamento dei termini dei risarcimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baldinini schiacciato dai debiti. Si cerca l’accordo con i creditori con la nuova procedura di concordato

