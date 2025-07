Celle di San Vito protagonista a Bruxelle con ' Matria' il francoprovenzale arriva in Europa

Celle di San Vito brilla a Bruxelles con il progetto “Matria”, portando in Europa le radici del francoprovenzale e delle minoranze linguistiche pugliesi. Un evento che celebra la ricchezza culturale, la tutela delle lingue di ieri, di oggi e di domani, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione. La terza edizione di questa iniziativa si conferma come un ponte tra territori e culture, aprendo nuove prospettive per la conservazione linguistica e l’identità locale.

Il Comune di Celle di San Vito è stato protagonista in Europa con il progetto “Matria: le lingue di ieri, di oggi e di domani”, evento dedicato alle minoranze linguistiche pugliesi giunto alla sua terza edizione. Scenario della manifestazione è stata la città di Bruxelles, dove, nella sede. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

