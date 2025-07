Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi Mirano-Monselice | orari tv percorso favorite Occasione per le velociste

Il Giro d’Italia femminile 2025 si appresta a regalare un’altra giornata all’insegna dell’adrenalina, con la tappa di Mirano a Monselice. Dopo i colpi di scena delle precedenti frazioni, oggi le velociste avranno l’opportunità di mettersi in mostra e conquistare la vittoria. Restate sintonizzati per scoprire gli orari televisivi, il percorso e i favoriti di questa sfida tutta da vivere!

Il Giro d’Italia femminile 2025 è pronto a vivere oggi un’altra emozionante tappa. Dopo la vittoria dell’australiana Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal Team) nella quarta frazione, la classifica generale ha subito un nuovo scossone e la maglia rosa è stata conquistata nuovamente da Marlen Reusser (Movistar). Oggi, giovedì 10 luglio, va in scena una quinta tappa sulla carta molto agile, che rappresenterà una nuova occasione per le ruote veloci. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 12.30 PERCORSO. I 120 chilometri da Mirano a Monselice sono totalmente pianeggianti, con nessuna rilevante difficoltà altimetrica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi Mirano-Monselice: orari, tv, percorso, favorite. Occasione per le velociste

