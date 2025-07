Use Rosa una stagione con i talenti delle giovanili

In un contesto di passione e crescita costante, Use Rosa si conferma come un vivaio di talenti emergenti nel calcio femminile toscano. Con un titolo toscano e la qualificazione all’Interzona, il club dimostra che l’impegno quotidiano ripaga, formando giovani promettenti pronti a fare il salto in Prima Categoria. Un percorso che plasma non solo giocatrici, ma anche il futuro del calcio femminile locale e nazionale, consolidando la vocazione del club alla valorizzazione dei giovani talenti.

Un titolo toscano e una qualificazione all'Interzona sono i principali risultati ottenuti nell'ultima stagione dal vivaio dell' Use Rosa, ma al di là di quello che ha meramente espresso il campo, sono i progressi mostrati ogni giorni dal piccolo esercito di giocatrici a rendere soddisfatti i dirigenti biancorossi. Del resto il principale obiettivo del club empolese è quello di preparare giocatrici nel settore giovanile per portarle poi in Prima Squadra. È per questo che, completata la Prima Squadra, il responsabile e coach Alessio Cioni e tutto lo staff tecnico si sono messi già al lavoro per sfruttare questi mesi estivi e stare in palestra con le ragazze.

