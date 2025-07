estra pistoia ora si guarda avanti manovre di mercato e nuovi ruoli

Estra Pistoia guarda avanti, rinnovando le proprie strategie di mercato e valorizzando nuovi ruoli chiave. Tra queste novitĂ , Dario Baldassarri assume il ruolo di responsabile dei rapporti istituzionali: una scelta voluta dai vertici per consolidare ulteriormente il legame con sponsor e tifoseria. Baldassarri, arrivato in un momento difficile, ha dimostrato grande competenza e determinazione, ricucendo relazioni fondamentali. Una mossa che promette di portare la societĂ verso nuovi traguardi, rafforzando la sua identitĂ e ambizione.

Dario Baldassarri è il responsabile dei rapporti istituzionali di Estra Pistoia. Una decisione maturata per espressa volontĂ dei vertici del club. Baldassarri, arrivato la scorsa stagione per ricoprire il ruolo di responsabile delle relazioni esterne in un momento difficilissimo per la societĂ , ha dimostrato di avere idee chiare e polso fermo ma soprattutto è riuscito a ricucire i rapporti sia con gli sponsor che con la tifoseria, impresa non facile visto il caos in cui si era trovato ad operare. Da oggi si occuperĂ di curare le relazioni con le istituzioni, un’altra sfida importante e delicata che ha come obiettivo quello di restituire credibilitĂ al club dopo la disastrosa gestione Rowan. 🔗 Leggi su Lanazione.it