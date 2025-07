Guerra agli affitti brevi a Firenze centinaia di case disponibili Dove conviene investire | la mappa

Firenze si prepara a rivoluzionare il mercato degli affitti con una guerra agli affitti brevi e una mappa dettagliata delle opportunità di investimento. Centinaia di case restano disponibili, mentre nuove intese e leggi mirano a calmierare l’emergenza abitativa. Il 4 luglio, il Comune ha firmato un accordo territoriale, un passo deciso per cambiare le regole del gioco. Scopriamo insieme dove conviene investire e quali strategie adottare per cogliere le migliori occasioni.

Intese e leggi per cambiare il mercato delle locazioni. Il 4 luglio il comune di Firenze ha stipulato un nuovo accordo territoriale sugli affitti per cercare di tamponare l’emergenza abitativa che sta travolgendo la città da anni. La novità si va ad aggiungere al regolamento entrato in vigore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

A Firenze, la tematica degli affitti brevi si infiamma: 140 cittadini hanno partecipato a un'assemblea pubblica per discutere le nuove restrizioni volute dalla Giunta comunale.

