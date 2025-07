Se il Bologna chiede 50 milioni per Ndoye è perché vuole trattenerlo e adeguargli il contratto Corsport

Il Bologna, desideroso di blindare Dan Ndoye, sembra disposto a tutto pur di mantenerlo in rosa. Secondo il Corriere dello Sport, i felsinei starebbero puntando su un rinnovo contrattuale molto ghiotto, con un adeguamento che riflette le sue prestazioni e il suo potenziale. La domanda ora è: riusciranno i rossoblù a convincere il giocatore a restare nonostante le avances di altri club? La strategia del club potrebbe fare la differenza nel futuro di Ndoye.

Secondo il Corriere dello Sport, il Bologna starebbe sparando alto sul prezzo per Dan Ndoye perchĂ© in realtĂ vuole trattenerlo a tutti i costi. Il quotidiano parla addirittura di un rinnovo contrattuale molto esoso con un adeguamento del contratto per lo svizzero, decisivo nella scorsa stagione per i felsinei pur non avendo partecipato così tanto attivamente alla fase realizzativa (8 gol in Serie A ndr). Il Bologna vuole trattenere Ndoye e rinnovargli il contratto, per questo spara 50 milioni (Corsport). Scrive così il quotidiano: “Cinquanta milioni tondi tondi, solo di fronte a questi numeri il Bologna potrebbe barcollare e di conseguenza cedere anche alla tentazione di lasciare andare via Dan Ndoye. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it