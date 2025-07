L' euro è in lieve aumento sul dollaro a quota 1,1739

L’euro si rafforza leggermente contro il dollaro e lo yen, dando segnali di stabilità in avvio di giornata. A quota 1,1739 contro il biglietto verde, con un incremento dello 0,16%, e a 171,68 sullo yen, +0,10%, la valuta europea mostra segnali di resilienza. Questa lieve ripresa potrebbe influenzare le prossime decisioni di mercato, offrendo opportunità e sfide agli investitori. Restate sintonizzati per scoprire come si evolveranno le valute nelle prossime ore.

L'euro è in lieve aumento in avvio di giornata: scambia a 1,1739 dollari (+0,16%). La moneta unica si apprezza anche sullo yen a 171,68 (+0,10%).

