Bonus affitti fino a 2.400 di contributo per Under 35 con lavoro attivo Vivere a Milano sarà più facile

Se sei un giovane under 35 con un lavoro attivo a Milano, questa è la tua occasione per rendere più facile il sogno di vivere in città. Grazie al bonus affitti fino a 2.400 euro, promosso dal Comune di Milano in collaborazione con Regione Lombardia, potrai coprire parte del canone di locazione e alleggerire le spese di vivere in una delle metropoli più vivaci d’Italia. Scopri come accedere a questa opportunità e avviare il tuo percorso verso una nuova casa.

Il Comune di Milano, con la partecipazione di Milano Abitare e Regione Lombardia, ha avviato un’iniziativa destinata ai giovani lavoratori sotto i 35 anni, con un ISEE inferiore a 26.000 euro. Il beneficio, pari a un massimo di 2.400 euro, viene erogato una sola volta e copre esclusivamente il costo del canone di locazione, senza includere le spese accessorie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

