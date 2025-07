Red Bull-Horner fine di un’epopea Ferrari in pole per il dopo Vasseur

ha guidato con maestria la squadra verso un'epoca di successi e innovazioni. La sua uscita segna la fine di un’era, lasciando il paddock incredulo e in attesa di scoprire quale sarà il prossimo capitolo della Red Bull Racing. Un cambio di rotta che potrebbe rivoluzionare gli equilibri in Formula 1, proprio mentre Ferrari si prepara a un futuro con Vasseur in pole position.

Questa è grossa davvero! Per farmi capire da chi vive di calcio, è come se il Manchester United avesse esonerato Sir Alex Ferguson, l’uomo dei trionfi dei Red Devils. Non poteva accadere. In F1 invece sì. Ieri la Red Bull ha licenziato in tronco Chris Horner, cioè l’unico capo che il team dei Bibitari abbia mai avuto in vent’anni. E dal 2005 in poi, partendo dalle ceneri della Jaguar, acquistata per la cifra simbolica di un euro, mister Horner ha vinto 8 mondiali piloti (4 con Vettel e 4 con Verstappen) e 6 costruttori e 124 Gran Premi. Da ieri, puff, tutto finito. In Ferrari? Prima di indagare i motivi di una rottura che cambia la storia moderna dell’automobilismo, beh, non prenderò in giro i miei quattro lettori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net