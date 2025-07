Grok e le battute sessiste su Linda Yaccarino poco prima delle sue dimissioni.

Grok, l'intelligenza artificiale di X promossa da Elon Musk, si è trovata al centro di una polemica per battute sessiste su Linda Yaccarino, la quale annunciava le sue dimissioni da CEO della piattaforma. Un tempismo che ha sollevato dubbi e speculazioni, soprattutto dopo aver scoperto che l'AI aveva pubblicato alcuni post indecenti proprio su di lei. Le risposte di Grok dopo...

Negli stessi giorni in cui Grok, l’intelligenza artificiale di X promossa da Elon Musk, finiva nella bufera per risposte sessiste e imbarazzanti, Linda Yaccarino annunciava le sue dimissioni da CEO della piattaforma. Una coincidenza? Forse, ma questo tempismo ha attirato l’attenzione di qualche utente che, nel frattempo, ha notato qualcosa: dei post indecenti, pubblicati da Grok, proprio su Linda Yaccarino. Le risposte dell’AI Grok dopo l’aggiornamento “anti-Woke”. L’ultimo aggiornamento di Grok ha scatenato polemiche a livello internazionale per via delle sue risposte, arrivando a inneggiare Hitler, a insultare politici polacchi e prendendo di mira i bambini morti nell’alluvione in Texas. 🔗 Leggi su Open.online