Il danese trionfa a 54 chilometri di media oraria Evenepoel re del tempo Pogacar veste giallo

Il Tour de France si accende di emozioni e sorprese, con il danese che conquista la scena a 54 km/h, mentre Evenepoel brilla nella prova contro il tempo, riscrivendo la classifica. Pogacar indossa nuovamente il giallo, pronto a sfidare i rivali e a mantenere viva la corsa. Un duello avvincente che promette entusiasmi fino all’ultimo chilometro, lasciando il pubblico incollato alle tv e ai giornali. La gara si infiamma, e il finale è ancora tutto da scrivere.

Arcobaleno sul Tour. Il campione del mondo della crono, Remco Evenepoel, gioca benissimo il suo jolly: a Caen viaggia a 54 di media e conquista la sua seconda tappa contro il tempo in due anni, risistemando un po’ la classifica. Il campione del mondo della strada, Tadej Pogacar, è quello che gli arriva più vicino: gli serve per ritornare in maglia gialla, ma soprattutto per spedir lontano il principale pericolo, Jonas Vingegaard, che imbarca secondi fin dai primi chilometri e va alla deriva. Correndo nella regione del Calvados, ci sta che al Tour giri la testa. "Pensavamo di guadagnare, e invece abbiamo perso terreno", sospira il migliore dei nostri nonché scudiero del danese, Edo Affini, rimasto per tre ore sulla sedia del detentore del miglior tempo fino all’arrivo di Evenepoel. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il danese trionfa a 54 chilometri di media oraria. Evenepoel re del tempo. Pogacar veste giallo

