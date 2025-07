Scandicci firma due colpi E l’Affrico prende Fantechi

Scandicci si prepara a conquistare la Serie D con un mix di giovani promesse e conferme di peso. La società toscana ha già messo a segno importanti colpi, come Arcadipane e Mennini, e ora punta su un attaccante di livello per rafforzare ulteriormente la rosa. La campagna di acquisti si fa sempre più interessante: il futuro del club si sta delineando con entusiasmo e ambizione.

Tra acquisti promettenti e importanti conferme, le società stanno definendo le rose. SERIE D. Lo Scandicci continua a muovere le trattative assicurandosi il giovane Guglielmo Arcadipane ('07), centrocampista proveniente dalla Fiorentina. Dall'Empoli è stato invece prelevato il promettente difensore Niccolò Mennini ('08). Per completare la rosa, il direttore sportivo Lorenzo Vitale potrebbe puntare su un attaccante di qualità che secondo le voci di mercato, potrebbe essere Andrea Arrighini ('90), attaccante del Follonica Gavorrano, in grado di agire da prima o seconda punta. Il San Donato Tavarnelle annuncia l'acquisizione di due giovani talenti che andranno ad arricchire lo scacchiere a disposizione del tecnico Vitaliano Bonuccelli: si tratta del difensore originario di Borgo San Lorenzo, Lorenzo Alfani ('06), proveniente dal settore giovanile della Reggiana, e del portiere Mattia Frassi ('07), prelevato dalla formazione Under 19 del Prato.