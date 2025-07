Rally del Casentino con otto aretini sui bolidi

Il weekend si infuoca con il 45esimo Rally Internazionale del Casentino, un evento imperdibile che vedrà 116 bolidi sfidarsi tra curve e rettilinei. Tra i protagonisti, otto talentuosi piloti aretini pronti a conquistare la scena e a portare in alto il nome della propria terra. La competizione, organizzata dalla Scuderia Etruria, promette emozioni e adrenalina, facendo vibrare il cuore di appassionati e spettatori. A rispondere presente all’appello di questa eccitante sfida...

di Sonia Fardelli Iniziato il conto alla rovescia per il 45esimo Rally Internazionale del Casentino in calendario per domani e sabato. Saranno 116, le vetture pronte a sfidarsi su questa gara organizzata da Scuderia Etruria e valida come quarta prova di International Rally Cup e Mitropa Rally Cup. Tra i piloti anche alcuni aretini: Mariotti, Bendoni, Piras, Ceccantini, Cresci, Caneschi, Droandi e Merarini. A rispondere presente all'appello di Scuderia Etruria sono stati i grandi interpreti della serie promossa da IRC Sport di concerto con Pirelli, con la Skoda Fabia RS di Bostjan Avbelj che si contrapporrà a quelle portate in gara da Stefano Albertini, Alessandro Re, Marco Silva, Marcello Razzini, Antonio Rusce, Rudy Michelini e l'aretino Roberto Cresci.

