Puglia pazienti parcheggiati in ambulanze sotto al sole per ore

In Puglia, pazienti parcheggiati in ambulanze sotto il sole per ore rappresentano un’emergenza che scuote l’intera regione. Dopo le immagini sconvolgenti arrivano nuove segnalazioni da un altro nosocomio, evidenziando una criticità ormai diventata drammaticamente quotidiana. È ora di chiedersi: quali misure sono state adottate per garantire la sicurezza e la dignità dei nostri cittadini?

Dopo le ambulanze con pazienti a bordo rimaste ferme per ore all’esterno del “Ferrari” di Casarano, un caso simile arriva da un altro nosocomio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Puglia, pazienti “parcheggiati” in ambulanze sotto al sole per ore

In questa notizia si parla di: pazienti - ambulanze - puglia - parcheggiati

Code e attesa al pronto soccorso. ‘Ambulanze in fila coi pazienti a bordo’ - La Spezia si trova al centro di un'emergenza sanitaria che non accenna a placarsi. Le ambulanze in fila con pazienti a bordo raccontano una realtà drammatica: il pronto soccorso dell'ospedale Sant’Andrea sta soffocando sotto il peso di un sistema in crisi.

Nove ambulanze con pazienti a bordo rimaste ferme per più di tre ore all’esterno del “Ferrari” di Casarano Vai su Facebook

Puglia, decine di pazienti parcheggiati in ambulanze sotto al sole. La denuncia: «Mio fratello ha atteso 6 ore; Pronto soccorso ospedale Copertino, Pagliaro: “Un inferno con pazienti nel corridoio e personale allo stremo. Oggi peggio di due anni fa”; Lecce, ancora caos al Pronto soccorso: ambulanze con i pazienti all'interno anche per otto ore.

Puglia, decine di pazienti "parcheggiati" in ambulanze sotto al sole. La denuncia: «Mio fratello ha atteso 6 ore una visita» - «Poca empatia in reparto e nessuna informazione per diverse ore sulle condizioni di mio fratello». Come scrive msn.com

Salento, attesa di sei ore in ambulanza: «Fermato sotto il sole cocente» - «Poco empatia in reparto e nessuna informazione per diverse ore sulle condizioni di mio fratello». Riporta quotidianodipuglia.it