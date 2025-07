Ambiente un drone in volo sui cieli di Taranto | nuove tecnologie ai Forestali per contrastare i reati ambientali

Nel cuore di Taranto, un innovativo drone Autel EVO Max 4T si leva nel cielo, simbolo di una moderna battaglia contro i reati ambientali. Grazie a un protocollo con la Regione Puglia, i Carabinieri Forestali potranno sorvegliare più efficacemente boschi e aree protette, prevenendo incendi e distruzioni. Questa tecnologia all’avanguardia promette di rivoluzionare il modo in cui tutela l’ambiente, rafforzando l’impegno della comunità per un futuro più sostenibile.

Tarantini Time Quotidiano Un nuovo strumento tecnologico entra in dotazione ai Carabinieri Forestali della provincia di Taranto. Si tratta del drone Autel EVO Max 4T, un velivolo a pilotaggio remoto di ultima generazione, operativo grazie a un protocollo siglato con la Regione Puglia. Il dispositivo sarà utilizzato per il monitoraggio e il contrasto ai reati ambientali, con particolare attenzione agli incendi boschivi, già numerosi in questo avvio d’estate nel territorio jonico. Le sue funzioni includono anche il controllo dell’abbandono illecito di rifiuti, dell’abusivismo edilizio e dell’inquinamento, oltre alla sorveglianza di aree rurali e protette. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ambiente, un drone in volo sui cieli di Taranto: nuove tecnologie ai Forestali per contrastare i reati ambientali

In questa notizia si parla di: drone - taranto - forestali - reati

Ambiente, un drone in volo sui cieli di Taranto: nuove tecnologie ai Forestali per contrastare i reati ambientali; Reati ambientali, arrivano i droni per il controllo e il contrasto all'abbandono di rifiuti nelle aree rurali; Forestali con elicottero e droni a caccia di abusi edilizi in zone vincolate: otto denunce.

Contrasto ai reati ambientali: droni e elicotteri dei Carabinieri in azione nel Salento - Droni ed elicotteri dei Carabinieri Forestali contro i reati ambientali a Otranto, Maglie e Melendugno. pugliapress.org scrive

Droni ed elicotteri in azione: tre interventi dei Carabinieri Forestali contro reati ambientali nel Salento - Controlli aerei e terrestri sempre più incisivi nel Salento, grazie all’impiego combinato dell’elicottero AW169 del 6° Nucleo Carabinieri di ... Come scrive corrieresalentino.it