BASKET - B FEMMINILE Green Le Mura Riconfermata anche la play Dianda

Green Le Mura Spring si rinforza e conferma il talento di Sofia Dianda, protagonista indiscussa nelle giovanili con oltre mille punti e convocazioni in Nazionale Under 16. La sua decisione di rimanere con la casacca biancorossa rafforza il progetto della squadra, che punta su un futuro luminoso e su un duo promettente insieme a Sofia Michelotti. Un binomio che sicuramente sarĂ un ottimo punto di partenza per nuove sfide e successi.

Un’altra conferma per Green Le Mura Spring. Questa volta è il turno di Sofia Dianda (foto) che, dopo le convocazioni agli allenamenti della Nazionale Under 16 e gli oltre mille punti stagionali messi a segno nelle giovanili, oltre alll’ampio minutaggio in prima squadra, ha deciso di rimanere con la casacca biancorossa. La giovane play va ad aggiungersi all’altra riconfermata, Sofia Michelotti. Un duo che sicuramente sarĂ un’ottimo punto di partenza per il roster biancorosso, che verrĂ rinforzato dall’ottimo lavoro che Imma Gentile sta facendo. Un occhio di riguardo particolare va anche al settore giovanile, fiore all’occhiello della societĂ , che sta investendo molto sulle ragazzze che arrivano a giocare in prima squadra, mettendosi in luce, come Sofia Dianda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - BASKET - "B» FEMMINILE. Green Le Mura. Riconfermata anche la play Dianda

