Calciomercato Juve dopo David ne servono altri 7! Quasi una rivoluzione in casa bianconera | il punto sulle possibili entrate uscite e quelle situazioni delicate

Dopo l’acquisizione di Jonathan David, la Juventus si prepara a una vera e propria rivoluzione con altri sette acquisti. La campagna di calciomercato bianconera sta entrando nel vivo, tra possibili entrate, uscite e situazioni delicate da gestire. Un momento cruciale per riscrivere le sorti di una squadra che mira a tornare grande. Ma quali sono le mosse in programma e le sfide da affrontare? Scopriamolo insieme.

Calciomercato Juve, dopo David ne servono altri 7: il punto su come si stanno muovendo i bianconeri. Il calciomercato Juve ha appena messo a segno un grande colpo di mercato con l'acquisto a parametro zero di Jonathan David. Il centravanti canadese, che si è unito ai bianconeri, rappresenta il primo passo verso un futuro più competitivo per la Vecchia Signora, dopo anni di risultati altalenanti. Come riporta Tuttosport, l'arrivo di David non è che l'inizio di una serie di acquisti destinati a restituire alla Juventus il suo ruolo di protagonista assoluta nel calcio italiano e internazionale. Con David già in rosa, la Juventus ha puntato gli occhi su altri rinforzi, in particolare per migliorare il centrocampo e il reparto difensivo.