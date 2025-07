La truffa del finto medico Onu per rubarle 35mila euro | condannata una donna

Una brutta truffa ha coinvolto una donna di Ancona, che si è fatta passare per un medico ONU, riuscendo a spillare 35mila euro a una vedova ingannata. La vicenda si è conclusa con la condanna della presunta complice, accusata di aver incassato parte del denaro. Un caso che mette in luce quanto siano sofisticate le truffe online e l’importanza di restare vigili.

ANCONA - Per l’accusa avrebbe incassato lei i soldi che un finto medico chirurgo ha spillato ad una vedova dopo averla fatta innamorare agganciandola sui social. Per questo una donna di origine nigeriana, 48 anni, residente ad Ancona, è finita a processo per truffa aggravata in concorso con un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

