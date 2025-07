bergmann va a piacenza modena tiene davyskiba

ultimi dettagli con Amir Tizi-Oualou, puntando a chiudere l’accordo in tempi stretti. Sul fronte delle sorprese, l’attenzione si concentra su eventuali colpi di scena che potrebbero rivoluzionare le strategie della Valsa Group Modena. Il rush finale è uno spettacolo di tensione e speranze: la partita decisiva si gioca negli ultimi cinque giorni di mercato, e tutto può ancora succedere.

