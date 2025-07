Italia-Serbia | la grande rivalità del volley femminile si riaccende in VNL ad Apeldoorn

L’affascinante rivalità tra Italia e Serbia nel volley femminile si riaccende ad Apeldoorn, scrivendo un nuovo capitolo di una storia ricca di emozioni e sorprese. Dopo i successi e le sconfitte che hanno segnato gli ultimi anni, le due nazionali si sfidano ancora una volta, alimentando una passione che appassiona appassionati di tutto il mondo. La partita promette spettacolo: quale delle due potrà aggiudicarsi questa nuova battaglia?

Italia e Serbia tornano a incrociarsi in una delle rivalità più sentite del panorama internazionale del volley femminile. La sfida in programma ad Apeldoorn rappresenta un nuovo capitolo di una storia lunga e ricca di colpi di scena. Basti pensare alla finale Mondiale del 2018, vinta dalle serbe, o ai quarti di Tokyo 2021, in cui l'Italia fu eliminata. Ma le azzurre si sono prese la rivincita nel 2021, conquistando l' oro europeo a Belgrado. Ancora più recente, e memorabile, il successo nei quarti del torneo olimpico di Parigi 2024, che ha aperto la strada al trionfo italiano. In questa Volleyball Nations League, le due squadre arrivano con prospettive ben diverse.