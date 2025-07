Claudio Calvani è primo assistente Tutto lo staff tecnico ora è al completo

Claudio Calvani torna a essere il primo assistente dell'ABC Castelfiorentino, rafforzando lo staff tecnico con esperienza e passione. Con Riccardo Paludi alla guida e un team di professionisti al completo, il club si prepara a una nuova sfida in un percorso di crescita e rilancio. "Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato nel ...

Riccardo Paludi è il nuovo coach, dopo la retrocessione in C e le dimissioni di Samuele Manetti e adesso l' Abc Castelfiorentino ha ufficializzato il resto dello staff tecnico. Primo assistente sarà Claudio Calvani (nella foto), una delle colonne portanti del club che ha già ricoperto il ruolo dal 2020 al 2024 e reduce dall'ultima stagione nelle vesti di responsabile del Settore Giovanile. "Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato nel complesso e delicato compito di responsabile del settore giovanile – spiega Calvani – a partire dai genitori, i ragazzi fino ai pulministi, passando per la squadra tecnica del Settore Giovanile e Minibasket e tutti i dirigenti, in particolare il diesse Lazzeretti.