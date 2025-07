Si ustiona nel cuore della notte | ricoverata con la massima urgenza

Una notte drammatica a Romallo, dove una donna di 42 anni è stata soccorsa d’urgenza per gravi ustioni. La chiamata al 112 ha scatenato immediatamente i soccorsi, ma ancora rimangono ignoti i dettagli che hanno portato a questa terribile emergenza. Questo incidente sconvolge la comunità e ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra sicurezza e pericolo, lasciandoci con il cuore in sospeso in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Era da poco passata la mezzanotte di oggi, giovedì 10 luglio, quando da Romallo, in val di Non, è scattata la chiamata al 112: una donna di 42 anni si era gravemente ustionata. Al momento non si conoscono ancora i particolari che hanno causato l’ustione che, come detto, è apparsa sin da subito. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

