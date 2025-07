Tentano di incendiare l' appartamento di un incensurato | aperte le indagini

Un gesto intimidatorio che scuote la città di Agrigento: ignoti hanno tentato di incendiare l’appartamento di un incensurato in pieno centro, approfittando della sua assenza. La vicenda, raccontata dal quotidiano La Sicilia, sta ora al vaglio delle indagini per identificare i responsabili e chiarire i motivi di questo atto grave, che ha gettato un’ombra inquietante sulla tranquillità della comunità. Le autorità sono al lavoro per fare luce su quanto accaduto e garantire la sicurezza dei cittadini.

Tentano di appiccare il fuoco a un appartamento in pieno centro città e scappano. Vittima del raid, come racconta il quotidiano La Sicilia, è un incensurato agrigentino. I fatti sono svolti in via Empedocle: ignoti, approfittando del fatto che l'abitazione fosse al momento vuota, hanno dato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: tentano - appartamento - incensurato - incendiare

Sorgenti: tentano il furto in un appartamento, ladri messi in fuga dai vicini di casa - Ieri sera, intorno alle 22, alcuni ladri hanno tentato di svaligiare un appartamento al primo piano di via Lunardi, forzando una finestra.

Vedrai che bella sorpresa ho per te stasera: uomo di 37 anni tenta di dare fuoco alla compagna a Milano.

Tentano incendiare casa per intascare l'assicurazione, presi - Un timer collegato a un innesco per incendiare l'appartamento, l'infelice iidea di una famiglia che abita in un palazzo dove vivono anche altre famiglie per intascare il premio assicurativo. ansa.it scrive

Mugnano, scoperti mentre tentano di incendiare casa per l'assicurazione ... - Un timer collegato a un innesco per incendiare l'appartamento, il piano di una famiglia che abita in un palazzo dove vivono anche altre famiglie per intascare il premio assicurativo. Come scrive napoli.repubblica.it