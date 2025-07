Magna Grecia Cable un’infrastruttura sottomarina transfrontaliera tra Italia e Grecia

Tarantini Time Quotidiano, in collaborazione con Retelit, svela i risultati dello studio di fattibilità di Magna Grecia Cable, un progetto ambizioso che mira a collegare Italia e Grecia attraverso un'infrastruttura sottomarina all’avanguardia. Questa nuova rotta nel Mar Ionio promette di rivoluzionare le comunicazioni e rafforzare i legami tra i due paesi, aprendo la strada a un futuro digitale più connesso e resiliente. Un passo deciso verso l'Europa del domani.

Tarantini Time Quotidiano Retelit, leader in Italia nelle telecomunicazioni focalizzato sul B2B, ha presentato oggi a Taranto, i risultati dello studio di fattibilità del progetto “ MAGNA GRECIA CABLE” per la realizzazione di un’ infrastruttura sottomarina transfrontaliera tra Italia e Grecia. Lo studio, frutto di un approfondito lavoro tecnico e strategico, ha portato all’identificazione di una rotta resiliente e a basso rischio nel Mar Ionio, valutando con attenzione le condizioni ambientali, la sostenibilità, l’ottenimento dei permessi e le soluzioni tecnologiche per la realizzazione del cavo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it