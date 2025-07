Luna Piena in Capricorno | la forza che si conquista

C’è una forza che non si arrende, che resiste nel silenzio e nella determinazione: è quella che la Luna Piena in Capricorno ci invita a riscoprire. Questa energia ci spinge a conquistare la nostra vera essenza, assumendoci responsabilità e affrontando con coraggio il cammino verso l’autenticità. Il Sole in Cancro osserva la Luna in Capricorno e ci sfida: “Puoi tenermi anche quando tutto sembra vacillare?”

C'è una forza che non abbandona il campo, che non scappa davanti al dubbio, non si distrae nel caos. Una forza silenziosa, che tiene il punto. La Luna Piena in Capricorno ci parla proprio di questo: della costanza che serve per diventare chi siamo davvero e della responsabilità a?ettiva, quella verso noi stessi. Stare nel tempo che serve, il Sole in Cancro guarda la Luna in Capricorno e le chiede: "Puoi tenermi anche quando faccio fatica?" La risposta non è emotiva, ma concreta: si sta, si regge, si costruisce. Il Nodo Nord in Pesci apre una via gentile ma potente: il punto di Talete ci invita a far spazio alla fiducia, mentre Saturno e Nettuno retrogradi in Ariete disegnano un'identità nuova, ma ancora in costruzione.

Che cosa ci porta la Luna Piena in Capricorno

