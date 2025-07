Alimentazione Bernardi UniBa | Proteine animali essenziali da assumere

L'alimentazione equilibrata è fondamentale per il nostro benessere, e le proteine di origine animale giocano un ruolo chiave grazie al loro alto valore biologico. Questi nutrienti, ricchi di aminoacidi essenziali che il nostro corpo non può produrre, sono indispensabili per la crescita e il recupero muscolare. Assumere sufficienti proteine animali è quindi cruciale per mantenere un equilibrio nutrizionale ottimale e sostenere uno stile di vita sano.

(Adnkronos) – “Le proteine di origine animale sono ad alto valore biologico, complete dal punto di vista degli amminoacidi essenziali, che noi non produciamo e dobbiamo assumere con l’alimentazione”. Noi, infatti “non abbiamo un deposito di proteine nell’organismo, mentre lo abbiamo di grassi – visibili nelle nostre rotondità – o di carboidrati, sotto forma di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alimentazione, Bernardi (UniBa): “Proteine animali essenziali da assumere”

