Prof di chimica condannato per violenza sessuale | gli abusi nello stanzino Non potrà insegnare mai più

Un insegnante di chimica, condannato per violenza sessuale e molestie in due scuole superiori di Roma, ha ricevuto una pena di sette anni e il divieto perpetuo di insegnare. Un episodio che scuote la comunitĂ scolastica e solleva importanti riflessioni sulla tutela degli studenti e sulla sicurezza nelle aule. Continua a leggere per approfondire questa drammatica vicenda e le sue implicazioni.

L'uomo è stato condannato a sette anni e all'interdizione perpetua dall'insegnamento. Le molestie sessuali in due diversi istituti superiori della capitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

