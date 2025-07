La Russia ha bombardato Kyjiv per la seconda notte consecutiva

La notte si tinge di guerra a Kyiv, dove per il secondo giorno consecutivo, le sirene si sono unite al fragore degli attacchi russi. Droni e missili hanno colpito la capitale ucraina, seminando distruzione e paura tra i civili. Mentre il mondo guarda con preoccupazione, le conseguenze di questa escalation richiedono una risposta decisa e unanime. La resilienza degli abitanti di Kyiv sarà messa alla prova ancora una volta.

Per la seconda notte consecutiva, Kyjiv è stata colpita da un massiccio attacco aereo russo: almeno due persone sono morte e tredici sono rimaste ferite, mentre droni e missili hanno devastato edifici residenziali e infrastrutture civili della capitale ucraina. Le autorità locali hanno confermato che l’attacco, avvenuto nelle prime ore del 10 luglio, ha coinvolto una combinazione di droni kamikaze Shahed di fabbricazione iraniana e missili da crociera. Le esplosioni hanno provocato incendi in vari quartieri della città e danneggiato strutture sanitarie, magazzini e veicoli. Il sindaco Vitalij Kly?ko ha dichiarato che una clinica è stata «quasi completamente distrutta» e che «numerosi residenti sono stati evacuati dai palazzi colpiti». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La Russia ha bombardato Kyjiv per la seconda notte consecutiva

