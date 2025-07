I dinosauri che fanno ridere arrivano al Parco Pertini

Preparati a vivere un’estate indimenticabile! I dinosauri che fanno ridere conquistano il Parco Pertini di Arezzo, portando un mix di comicità, avventura e fantasia pensato per bambini e famiglie. Un evento teatrale gratuito nel cuore della città, dove storie preistoriche si trasformano in momenti di gioia e condivisione. Non perdere questa straordinaria occasione di divertirti e scoprire insieme ai tuoi cari il mondo dei dinosauri…

Arezzo, 10 luglio 2025 – Arezzo Smart Festival al primo appuntamento con un evento teatrale gratuito presso il Parco Pertini dedicato ai più piccoli e alle famiglie L'estate parla la lingua delle famiglie e dei più piccoli, dello stare insieme, all'aperto, tra storia e gioco, tra avventura e fantasia. Niente di strano, dunque, se al Parco Pertini di Arezzo arrivano i "Dinosauri". Non i soliti dinosauri, quelli grossi, di denti e artigli, ma i dinosauri morbidi e giocherelloni, e anche un po' impauriti, guidati dalle mani e dalle voci esperte di Livio Valenti, Mirco Sassoli e Laura Gorini.

