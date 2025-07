dal campo alla panchina il salto a rete di romiti

Dal campo alla panchina, il salto di Romiti rappresenta un nuovo capitolo nella crescita della Yuasa Battery Grottazzolina. Con uno staff tecnico tra i più giovani e promettenti della categoria, l’entusiasmo e la passione delle radici locali si uniscono a una visione ambiziosa. Tutti provenienti dal cuore di Montegiorgio, questi ragazzi sono pronti a scrivere un’altra entusiasmante pagina di questa grande avventura pallavolistica, dimostrando che il talento nasce anche in casa.

Ufficializzato anche lo staff tecnico nelle ultime ore da parte della Yuasa Battery Grottazzolina. Uno degli staff piĂą giovani della categoria, considerando che tra tutti gli elementi il piĂą "anziano" è coach Massimiliano Ortenzi, con 45 anni da compiere a dicembre. Uno staff tutto fatto in casa, tutti ragazzi nati pallavolisticamente a Montegiorgio e che hanno vissuto in prima persona l’evolversi di questa grande realtĂ insieme a Grottazzolina, diventata M&G Scuola Pallavolo con la Yuasa Battery massima espressione in Superlega. Quest’anno c’è anche un ritorno a casa importante nello staff, quello di Roberto Romiti, classe 1983, fino allo scorso anno gran protagonista in campo a San Severino nel ruolo di libero, quello che gli ha permesso di giocare 485 volte nei campionati di Serie A e per ben 60 volte in quella Superlega che ha riconquistato da giocatore proprio con Grottazzolina, lui montegiorgese doc e fratello del presidente Rossano Romiti, con l’opportunitĂ anche di giocare con il nipote Andrea (figlio appunto di Rossano), in rosa con la prima squadra e quest’anno promosso dalla C alla B con la Yuasa Santoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it