Carrarese Scatta l’operazione continuità Dopo il portiere Bleve attesi altri rinnovi

La Carrarese punta a consolidare la propria base vincente, avviando l’operazione continuità dopo aver confermato Bleve tra i pali. L’obiettivo è mantenere intatto il gruppo che ha scritto la storia con la prima salvezza in Serie B. Interesse sono stati manifestati per Vincenzo Fiorillo e Nicola Ravaglia, pronti a tornare in squadra come vice Bleve, garantendo esperienza e affidabilità. La strategia prosegue, e altri rinnovi potrebbero presto essere annunciati.

Dopo Marco Bleve potrebbero esserci a breve altre conferme riguardanti giocatori che hanno fatto parte della rosa della passata stagione. La Carrarese è stuzzicata dall’idea di dare continuità al gruppo che ha ottenuto la prima storica salvezza in Serie B. E’ noto il gradimento su Vincenzo Fiorillo (Salernitana) e Nicola Ravaglia (Sampdoria). Uno dei due potrebbe essere richiamato come vice Bleve accordandosi con le rispettive società d’appartenenza che li considerano esuberi. Altri tre giocatori che si sono ben comportati in azzurro e che in prospettiva potrebbero fare ancora comodo sono Samuel Giovane (2003), Alessandro Fontanarosa (2003) e Tommaso Milanese (2002). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese Scatta l’operazione continuità. Dopo il portiere Bleve attesi altri rinnovi

In questa notizia si parla di: bleve - carrarese - continuità - scatta

Carrarese Un “top player” in mezzo ai pali. Le statistiche sono tutte dalla parte di Bleve - La Carrarese si assicura un vero top player tra i pali, con statistiche che parlano chiaro: Bleve è una garanzia.

Carrarese Scatta l’operazione continuità. Dopo il portiere Bleve attesi altri rinnovi.