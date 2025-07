Tosi punta l’europeo The Butcher torna e vince

Veronica Tosi, la determinata pugile vigevanese, torna a conquistare il titolo europeo dei pesi Gallo, dimostrando che la passione e la tenacia non si fermano davanti alle sfide. Dopo un periodo difficile, la "The Butcher" ha riscritto la sua storia e ripreso il ring con forza e coraggio, confermando che il vero campione non molla mai. L’avventura continua, e questa vittoria è solo l’inizio di un nuovo capitolo.

"The Butcher" è tornata. E ha vinto. Veronica Tosi, la pugile vigevanese che nel giugno dello scorso anno si era aggiudicata il titolo europeo dei pesi Gallo senza però difenderlo entro i termini fissati dal regolamento (di fatto perdendolo), è salita ancora sul ring. E non era una cosa scontata. Dopo il successo continentale Tosi ha vissuto un periodo che lei stessa non esita a definire "molto difficile" al punto che, per un certo periodo, è stata sfiorata dall'idea di appendere al chiodo i guantoni. Ha cambiato molto, la palestra di riferimento, il maestro che la segue ed è ripartita. E a Milano il suo ritorno è stato sancito dalla vittoria su Cristina Garganese.

