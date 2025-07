Giro d’Italia femminile anche a Santarcangelo previste modifiche alla circolazione

Il Giro d’Italia Femminile torna a incantare anche Santarcangelo, portando entusiasmo e emozioni nella nostra città. La sesta tappa, con partenza da Bellaria Igea Marina, attraverserà le nostre strade venerdì 11 luglio, tra modifiche temporanee alla circolazione. Un evento imperdibile che coinvolge la comunità e valorizza il nostro territorio: preparatevi a vivere questa giornata all’insegna dello sport e della passione, in un’atmosfera di festa e solidarietà.

La sesta tappa del Giro d’Italia Women passerà anche a Santarcangelo nella mattinata di venerdì 11 luglio. La partenza della gara è prevista da Bellaria Igea Marina intorno alle 10.30, con transito poco prima delle 11 lungo la via Emilia, via Costa e via dell’Uso. Per consentire lo svolgimento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

