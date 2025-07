Maturità 2025 dopo Gianmaria anche Maddalena un’altra alunna rifiuta l’esame orale | I prof pensano solo ai voti a scuola manca empatia troppa competizione

Dopo Gianmaria, Maddalena sceglie di rinunciare all'esame orale, sollevando un acceso dibattito sulla scuola italiana. La giovane denuncia un ambiente troppo competitivo e poco empatico, dove i docenti sembrano più interessati ai voti che al benessere degli studenti. Questa vicenda mette in luce le sfide ancora irrisolte nel sistema educativo, aprendo un importante confronto su come migliorare l’esperienza scolastica per tutti.

Dopo Gianmaria, ecco Maddalena. Un'altra studentessa ha deciso di presentarsi all’esame di maturità rifiutando però di sostenere il colloquio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: maturità - gianmaria - maddalena - altra

“Sono a posto così”. Maturità, perché Gianmaria fa scena muta all’orale. E cosa gli è successo dopo - Gianmaria Favaretto, giovane studente padovano, ha scelto di rimanere in silenzio durante l’esame di maturità come gesto di protesta contro un sistema scolastico che, a suo avviso, ha smarrito i valori autentici della formazione.

Gianmaria Favaretto ha 19 anni, studiava al liceo scientifico di Padova. Quest’anno, dopo aver sostenuto le prove scritte della maturità, ha deciso di non fare la prova orale. Aveva già maturato tutti i crediti necessari per potersi diplomare con la sufficienza. Per Vai su Facebook

Maturità 2025, dopo Gianmaria anche Maddalena, un'altra alunna rifiuta l'esame orale: I prof pensano solo ai voti, a scuola manca empatia, troppa competizione.