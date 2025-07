Matteo Ricci e la sua Alleanza del cambiamento in piazza Roma ad Ancona

Matteo Ricci, volto di rinnovamento e speranza, invita la cittadinanza di Ancona a un incontro decisivo in piazza Roma. Venerdì 11 luglio alle 20:30, si terrà un appuntamento con la sua Alleanza del Cambiamento, che vedrà la presenza del candidato alla presidenza della Regione Marche e di altre 19 forze. Un’occasione unica per ascoltare, confrontarsi e condividere il futuro delle Marche: non mancate!

ANCONA – Matteo Ricci e la sua Alleanza del cambiamento danno appuntamento a chiunque sia interessato per domani, venerdì 11 luglio in piazza Roma alle 20,30. L’incontro vedrĂ la presenza dello stesso candidato alla presidenza della Regione Marche per il centrosinistra, assieme alle 19 forze. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

