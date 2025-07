LIVE Italia-Serbia Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | grande duello tra Egonu e Boskovic!

Benvenuti alla diretta live del grande duello tra Italia e Serbia nella Nations League 2025 di volley femminile! Un match imperdibile tra le due potenze del volley, con Egnog e Boskovic protagoniste assolute, pronte a scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante stagione. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi trionferà in questa sfida mozzafiato!

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale del match tra Italia e Serbia, valido per il decimo match della prima fase di Nations League volley femminile, con le azzurre di Julio Velasco che vogliono continuare la striscia di vittorie ottenute fino a questo momento, che ammonta a ben nove su altrettante partite giocate. La Nazionale di pallavolo femminile, con la vittoria contro il Belgio ottenuta nella giornata di ieri, ha raggiunto il primo obiettivo stagionale di questa lunga estate: la qualificazione alle Finals di Nations League volley, con l'intenzione di voler difendere il titolo conquistato un anno fa.

Il calendario delle azzurre in Olanda 9 luglio: Italia-Belgio ore 17.00 (diretta DAZN) 10 luglio: Italia- Serbia ore 17.00 (diretta DAZN) 12 luglio: Turchia -Italia ore 19.00 (diretta DAZN) 13 luglio: Olanda- Italia ore 16.00 (diretta DAZN)

