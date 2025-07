Atalanta già pronto il sostituto di Retegui

L'Atalanta si prepara a fare sul serio dopo la cessione a sorpresa di Mateo Retegui, capocannoniere del campionato. Con un tesoretto di circa 68 milioni, la Dea punta a rinforzarsi immediatamente: il primo nome sulla lista è Lorenzo Lucca, giovane talento dell'Udinese, con un prezzo stimato tra i 35 e i 40 milioni. La stagione si infiamma, e le mosse di mercato promettono scintille.

Juve, su Dusan Vlahovic forte interesse del Manchester United. I tabloid d'oltremanica ne sono praticamente certi: il primo obiettivo per l'attacco del Manchester United, che punta a rilanciarsi dopo una serie di disastrose stagioni, è Dusan Vlahovic.