Valentin Carboni sta per iniziare una nuova avventura al Genoa, grazie a un’intesa tra Inter e club ligure. L’operazione, dettagliata dal Corriere dello Sport, prevede che il talento argentino giochi in Serie A nella prossima stagione, con l’Inter che coprirà parte del suo ingaggio. Un’opportunità strategica per valorizzare il giovane talento, sotto la guida di Patrick Vieira, pronto a far brillare il suo potenziale.

Valentin Carboni viaggia verso il Genoa. Accordo tra l’Inter e il club ligure e nella prossima stagione il trequartista argentino giocherà con la maglia rossoblù. Arrivano alcuni dettagli sull’operazione da parte del Corriere dello Sport. FORMULA – Valentin Carboni giocherà in Serie A nella prossima stagione e lo farà tra le fila del Genoa. Qui verrà curato e gestito da un ex Inter, come Patrick Vieira, che avrà il compito di valorizzarlo a dovere. Il ragazzo argentino, classe 2005, si trasferisce in Liguria in prestito secco e, inoltre, il club nerazzurro pagherà di tasca sua il Genoa attraverso dei bonus in base alle presenze che il baby talento farà. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Carboni al Genoa e l’Inter paga per farlo giocare: i dettagli – CdS

