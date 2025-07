Il ghetto tra spaccio e richieste di sicurezza | 3 nuovi provvedimenti del Comune

Dopo le assemblee dei cittadini delle scorse settimane nel centro storico, zona del "ghetto", arrivano i primi tre provvedimenti del Comune. Le riunioni erano volte a far emergere alcune situazioni di particolare degrado a causa per lo più dello spaccio e dello stazionamento di persone. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il ghetto tra spaccio e richieste di sicurezza: 3 nuovi provvedimenti del Comune.

