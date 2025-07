si alzano i jet da sigonella cosa sta succedendo

Le sirene d’allarme suonano quando i jet da Sigonella si alzano in volo: cosa sta realmente accadendo? Negli ultimi giorni, un rimorchiatore russo attraversa lo Stretto di Sicilia, alimentando tensioni e domande sulla stabilità della regione. La presenza di unità militari e i movimenti strategici indicano che qualcosa di importante sta accadendo, lasciando il mondo in attesa di chiarimenti. Ma quali sono le implicazioni di questi eventi?

Negli ultimi giorni, un rimorchiatore della Marina russa, identificato come MB-119 "Jakob Grebelsky", è stato individuato mentre attraversava lo Stretto di Sicilia in direzione est. Secondo le rilevazioni del portale Itamilradar, l'unità navale procedeva a una velocità stimata di circa 11 nodi. Il rimorchiatore è già noto nell'ambiente militare per aver scortato navi strategiche della flotta russa, tra cui sottomarini di classe Kilo, spesso impiegati in operazioni di sorveglianza e deterrenza.