Attacco russo su Kiev nella notte | almeno 2 morti e oltre dieci feriti esplodono incendi nella capitale

Un nuovo attacco russo scuote Kiev nella notte, portando morte, feriti e devastazione. Le esplosioni hanno colpito diversi quartieri della capitale ucraina, lasciando un segno profondo nella comunità. Timur Tkachenko ha definito l’atto come un’aggressione deliberata contro civili, evidenziando la gravità della situazione. Mentre la città si risveglia tra le macerie, la resistenza e la speranza emergono più forti che mai.

Un nuovo, violento attacco notturno ha colpito Kiev, causando almeno due morti e tredici feriti. Le forze russe hanno lanciato una serie di raid nella notte, provocando esplosioni in diversi quartieri della capitale ucraina. A confermare il bilancio delle vittime è stato Timur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare cittadina, che ha definito l’attacco “un’aggressione deliberata contro civili”. Secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, l’allarme è scattato nelle prime ore del mattino. Gli attacchi aerei hanno colpito obiettivi sensibili mentre i sistemi di difesa aerea tentavano di intercettare i droni e i missili lanciati dalle postazioni russe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Attacco russo su Kiev nella notte: almeno 2 morti e oltre dieci feriti, esplodono incendi nella capitale

In questa notizia si parla di: attacco - kiev - notte - almeno

Putin non scioglie la riserva, Kiev all’attacco - In un contesto di tensione crescente, Putin mantiene le riserve strategiche mentre Kiev intensifica la propria offensiva.

#Zelensky a Roma per la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, oggi al via. Intanto prosegue il conflitto sul campo: almeno 2 morti nel massiccio attacco lanciato da Mosca, nella notte, su Kiev. Nel video i vigili del fuoco spengono gli incendi causati dai Vai su X

Nella notte del 4 luglio la Russia ha colpito Kiev con il più grande attacco di droni della guerra, uccidendo una persona, ferendone almeno 23 e danneggiando edifici in tutta la capitale. Un totale di 539 droni e 11 missili sono stati lanciati contro la capitale e alt Vai su Facebook

Guerra Ucraina, massiccio attacco russo a Kiev: almeno due morti e tredici feriti; Un altro massiccio attacco russo, nella notte, su Kiev; Kiev sotto attacco nella notte: almeno due morti e 13 feriti dopo raid russi ·.

Guerra Ucraina, massiccio attacco russo a Kiev: almeno due morti e tredici feriti - Almeno due persone sono state uccise in seguito al massiccio attacco lanciato dalle forze russe su Kiev nella notte: lo ha reso noto l'amministrazione militare della ... Lo riporta ilgazzettino.it

Massiccio attacco russo a Kiev, 2 morti e 14 feriti - Almeno due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite in attacchi russi con droni e missili, che nella notte hanno colpito la capitale ucraina come riporta The K ... Da msn.com