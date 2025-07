Temptation Island irrefrenabile fenomeno estivo Analisi di un evento

Temptation Island, il fenomeno estivo che incanta e divide, celebra il suo 20° anniversario conquistando nuovi record di pubblico. Tra maxischermi in spiaggia e visioni collettive nei locali, il format diventa un vero e proprio evento sociale, come se si giocasse una finale di calcio. Un successo che rende evidente quanto il nostro Paese desideri condividere emozioni forti e storie appassionanti, lasciando alle spalle la tv tradizionale per immergersi in un’autentica esperienza di intrattenimento.

Maxischermi in spiaggia e visioni di gruppo nei locali, come se giocasse la nazionale di Calcio. Al 20esimo anno di vita Temptation Island ha raggiunto picchi record. 20 anni esatti e non sentirli. Anzi. Il fenomeno televisivo Temptation Island cresce, stagione dopo stagione, riportando gli italiani in fuga dalla tv generalista estiva verso la prima serata Mediaset, mai come quest'anno in difficoltà se si va ad escludere il Totem Maria De Filippi, qui produttrice con la propria Fascino di un docu-reality che sembrerebbe non conoscere stanchezza. Eppure il "copione" è da anni puntualmente ripetuto, con coppie ben oltre il limite della rottura che cedono a tentatori e tentatrici vomitandosi addosso le peggiori cattiverie e recriminazioni al cospetto di milioni di italiani, senza mai badare troppo al sodo, .

