Droga in carcere blitz della Penitenziaria col cane Tyson | sequestrate dosi di hashish e cocaina

Un’altra giornata di lotta al degrado e alla criminalità nelle carceri italiane. La polizia penitenziaria, con l’aiuto del cane Tyson, ha scoperto e sequestrato droghe pericolose all’interno del carcere di Arienzo, dimostrando che la battaglia contro le sostanze illecite è ancora lunga ma fondamentale per garantire sicurezza e dignità a tutti.

Ancora droga dietro le sbarre. Nel carcere di Arienzo la polizia penitenziaria ha scoperto e sequestrato circa 100 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina, nascosti all’interno della sala attrezzi situata nell’area esterna dell’istituto penitenziario, zona riservata esclusivamente ai detenuti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

